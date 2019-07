Στην Team USA ο Γιανγκ (pic)

Αρκετές είναι οι απουσίες της Team USA για το Παγκόσμιο της Κίνας και ήδη έχουν πει όχι οι Ντέιβις, Χάρντεν, Μπιλ, ΜακΚόλουμ, Γκόρντον και Ουίλιαμσον.

Έτσι μετά τους Μπράουν και Σμαρτ, ο Γκρεγκ Πόποβιτς έδωσε θέση στην ομάδα και στον Θαντέους Γιανγκ.

Το «4άρι» των Μπουλς μέτρησε 13.4 πόντους τη σεζόν που μας πέρασε με τους Πέισερς.

Στη λίστα που έχει ο Pop και μπορεί να καλέσει ανά πάσα στιγμή είναι και οι Ντ'Άντζελο Ράσελ, Άαρον Γκόρντον, Μάικ Κόνλεϊ, Τζούλιους Ραντλ και Τζος Ρίτσαρντσον.

Chicago Bulls forward Thaddeus Young has been invited to participate on Team USA's training camp roster for World Cup, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 22 Ιουλίου 2019