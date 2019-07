Η γέννηση του πρώτου του παιδιού ήταν η αιτία για να αποσύρει ο παίκτης των Ουίζαρντς την συμμετοχή του από το World Cup 2019.

Ο Μπιλ θα γίνει πατέρας στα τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου και δεν θέλει να λείψει από το πλευρό της συζύγου του.

Washington Wizards star Bradley Beal is withdrawing from USA Basketball training camp and FIBA World Cup due to birth of his child in late August/early September, league sources tell Yahoo Sports.

