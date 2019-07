Εκτός Team USA και Παγκόσμιου Κυπέλλου ο Ντέιβις! (pic)

Όπως ανέφερε ο Κρις Χέινς στο Yahoo Sports, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, ο Ντέιβις αποφάσισε να μην δώσει το «παρών» στο training camp της Team USA με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί και στα παρκέ της Κίνας τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Βέβαια αναφέρει το εν λόγω άρθρο ότι θα βρίσκεται κανονικά στην διάθεση του Γκρεγκ Πόποβιτς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το καλοκαίρι του 2020.

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers star Anthony Davis will remove himself from USA Basketball training camp and FIBA World Cup to focus on championship quest. https://t.co/RTWxdrHFWH

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 15 Ιουλίου 2019