Το σόου του Τζέισον Ντερούλο στην κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο! (vids)

Η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο γίνεται αυτή την στιγμή και η Εθνική Ελλάδας περιμένει να μάθει τους αντιπάλους της στην τελική φάση, που θα γίνει στην Κίνα. Ο Τζέισον Ντερούλο ήταν εκείνος που άνοιξε την τελετή και ξεσήκωσε τον κόσμο με τις επιτυχίες του.

Παρακολουθήστε σε Live TV την κλήρωση της Εθνικής ομάδας μπάσκετ!

Live on https://t.co/pJ8akqbukj Results, Tickets and more on https://t.co/c1G3hZ2Kyu pic.twitter.com/ykn5TOM8Zu

That was... AWESOME! right back at you @jasonderulo! #FIBAWC

Live on https://t.co/pJ8akqt5IT

Results, Tickets and more on https://t.co/c1G3hYL9GW pic.twitter.com/3dXlQkwxvs

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 16 Μαρτίου 2019