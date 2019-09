Ξεπέρασε το πρόβλημα κι επιστρέφει ο γιος του Σακίλ! (pic)

Την πρώτη του χρονιά στο κολέγιο έχασε ο Σαρίφ Ο'Νίλ εξαιτίας ενός προβλήματος στην καρδιά.

Πλέον ο γιος του Σακίλ είναι έτοιμος να πατήσει ξανά παρκέ, όπως ενημέρωσε μέσω twitter, καθώς είναι απόλυτα υγιής.

«Πριν από έναν χρόνο, ανακάλυψα πως είχα ένα θέμα στην καρδιά που θα με άφηνε off την πρώτη μου χρονιά στο πανεπιστήμιο. Πλέον είμαι απόλυτα υγιής για να παίξω και να κάνω αυτό που αγαπώ», ανέφερε στο twitter.

O Σαρίφ θα αγωνιστεί με τη φανέλα του UCLA στο NCAA.

A year ago today I found out I had a heart issue that would take me out for my freshman season... Today I am fully healthy and back to playing and doing what I love

— Shareef O’Neal (@SSJreef) September 24, 2019