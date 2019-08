Νέος κανονισμός στο NCAA αφήνει... εκτός τον μάνατζερ του ΛεΜπρόν! (pics)

Με τον εκπρόσωπο του «Βασιλιά», αλλά και πολλών ακόμα σταρ του ΝΒΑ, όπως οι Άντονι Ντέιβις, Τζον Ουόλ και Ντρέιμοντ Γκριν, φάνηκε πως τα «βάζει» το NCAA.

Το κολεγιακό πρωτάθλημα ανακοίνωσε τρία κριτήρια για την εκπροσώπηση παικτών του από μάνατζερς και αυτά αφορούν στο να έχει πτυχίο πανεπιστημίου ο εκάστοτε ατζέντης, όπως και αναγνωρισμένη τριετή εμπειρία από την Ένωση Παικτών του ΝΒΑ, αλλά και να περάσει μια εξέταση από τα γραφεία του NCAA.

Οι αντιδράσεις ήρθαν όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση, η οποία «φωτογραφίζει» τον Ριτς Πολ, ο οποίος θεωρείται από τους δυνατότερους ατζέντηδες του χώρου και δεν είναι κάτοχος πτυχίου. Αρκετοί παίκτες, αλλά και κόσμος γενικότερα, αντέδρασαν σε αυτό το μέτρο, ενώ γίνεται πολύς λόγος για το γεγονός ότι αυτό μόνο... σύμπτωση δεν είναι!

Ο ΛεΜπρόν δημιούργησε το hashtag «#TheRichPaulRule» σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το οποίο έχει γίνει ήδη δημοφιλές.

The world is so afraid of ground breakers....This is beyond sad & major B.S.....Keep shining @RichPaul4 ....This only makes you stronger....what you have built is unbelievable champ.... #TheRichPaulRule ....Shame on you NCAA

*NCAA made it a requirement to have Bachelors Degree to represent college athletes* #TheRichPaulRule

NCAA has officially added criteria for agents who want to represent student athletes that may enter the NBA Draft

New rules:

- Bachelor's Degree

- Certified with NBPA for a minimum of 3 years

- Take an in-person exam at the NCAA Office in Indianapolis#TheRichPaulRule

