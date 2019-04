Μαρτυρία που αθωώνει τον Πιτίνο: «Δεν είχε ιδέα τι γινόταν στο σχολείο του»! (pic)

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Ρικ Πιτίνο «τελείωσε» από το Λουίβιλ, λόγω του σκανδάλου δωροδοκίας που έπληξε το NCAA, αφού νεαροί παίκτες χρηματίζονταν με τεράστια ποσά για να διαλέξουν το εν λόγω κολλέγιο.

Σύμφωνα με την έρευνα που είχε κάνει τότε το FBI, ένας άνθρωπος της Adidas, μαζί με τον Ρικ Πιτίνο είχαν επικοινωνήσει πολλές φορές με σκοπό να πείσουν τον Μπράιν Μπόουεν να δεχτεί να παίξει εκεί και έστειλαν λεφτά γι' αυτό τον λόγο, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είχε ισχυριστεί αρκετές φορές πως δεν γνώριζε τίποτα κι έκανε λόγο για «προδότες στο Λούιβιλ», ενώ σε πρόσφατη Συνέντευξη Τύπου, μετά από ματς Euroleague, τόνισε: «Δεν ξέρετε όλη την ιστορία, αλλά δεν έχω παραβεί κάποιο νόμο. Δεν είχα πρόβλημα που με απέλυσαν, αλλά ο τρόπος που το έκαναν με έκανε να φαίνομαι ένοχος και αυτό με ενόχλησε. Το ξεπέρασα λόγω του Παναθηναϊκού. Αν δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, θα ήμουν στο Μαϊάμι πολύ απογοητευμένος και θα το σκεφτόμουν ακόμα».

Ο Κρίστιαν Ντόκινς, ατζέντης που είναι μπλεγμένος στο σκάνδαλο, έδωσε σήμερα κατάθεση στο FBI, η οποία γράφτηκε σε βίντεο, και υποστήριξε:

«Ο Ρικ Πιτίνο είναι ίσως ο μόνος που δεν ξέρει τι συμβαίνει. Ο Ρικ δεν έχει ιδέα τι γίνεται στο σχολείο του».

In federal court today, Christian Dawkins said on FBI-recorded video: “Rick Pitino may be the only person who doesn’t know what’s going on. Rick has no clue what’s going on at his school. Most of the bigger guys, they know.”

