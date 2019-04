Κυρίαρχος Ουίλιαμσον: Κατέκτησε όλα τα ατομικά βραβεία στο NCAA! (pic)

Μπορεί το Duke να μην κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στο NCAA, ωστόσο ο Ζάιον Ουίλιαμσον... πήρε όλα τα ατομικά βραβεία που διεκδίκησε.

Το.. τέρας της φύσης μετά τα βραβεία AP Player of the Year, NABC Player of the Year, Naismith Trophy, Oscar Robertson Trophy και το Basketball Times Player of the Year, κατάφερε να βγει πιο εντυπωσιακός παίκτης στο NCAA (το βραβείο John Wooden).

Eπιπλέον ήταν ο κορυφαίος φόργουορντ.

Φέτος είχε 22.6 πόντους και 8.9 ριμπάουντ, ενώ είναι το απόλυτο φαβορί για Νο.1 στο draft του ΝΒΑ.