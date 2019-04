Μοράντ: Θα δηλώσει συμμετοχή στο draft του NBA! (pic & vids)

Ένα από τα ονόματα που ακούγονται περισσότερο στο ΝCAA είναι αυτό του Tζα Μοράντ.

Μπορεί να μην έφτασε πολύ μακριά στη March Madness με το Μurray State, όμως τα όσα έκανε στο παρκέ δεν πέρασαν απαρατήρητα από τις ομάδες του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο εντυπωσιακός γκαρντ των Racers θα δηλώσει συμμετοχή στο draft του 2019 και αναμένεται να βρεθεί στο TOP 3.

To nbadraft.net τον τοποθετεί στο Νο.2 πίσω από τον ασταμάτητο Ζάιον Ουίλιαμσον και μπροστά από τον έτερο σταρ του Duke, RJ Μπάρετ.

Φέτος ο Μοράντ μετρά 24,5 πόντους, 10 ασίστ και 5,7 ριμπάουντ, αφήνοντες υποσχέσεις για το μέλλον.

Είναι μόλις 19 και έχει τεράστια περιθώρια εξέλιξης. Ξεχωρίζει για την ντρίμπλα του, την αλτικότητα του και την ταχύτητα του, ενώ είναι εξαιρετικός στο σκοράρισμα, αλλά και στον δημιουργικό τομέα.

Murray State star sophomore Ja Morant -- the projected top-2 pick -- will declare for the 2019 NBA draft during a press conference today, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2019