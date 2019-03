Χόιμπεργκ: Από τους Μπουλς στο NCAA και τη Nebraska (pic)

Βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Φρεντ Χόμπεργκ μετά τους Μπουλς.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι συμφώνησε με τη Nebraska και έτσι θα επιστρέψει σε πάγκο ομάδας του NCAA (βρισκόταν στο Iowa State από το 2010 ως το 2015).

Στο Σικάγο και το ΝΒΑ ήταν από το 2015 ως το 2018.

Το συμβόλαιο του θα είναι επταετές αξίας 25 εκατ. δολαρίων.

Sources: Fred Hoiberg's deal terms with Nebraska: Seven years, $25M. He is signing the contract this afternoon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Μαρτίου 2019