Φλέτσερ ΜακΓκι: Ο... Στεφ Κάρι του NCAA! (pics & vids)

Ο 22χρονος γκαρντ του Wofford πήρε... φωτιά κόντρα στο Seton Hall (όπου φοίτησε ο Νίκος Γκάλης το 1975-79) και οδήγησε την ομάδα του - για πρώτη φορά στην ιστορία της - στην επόμενη φάση, αφού νίκησε με 84-68.

Ο ΜακΓκι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αφού ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους, σημειώνοντας 7/12 τρίποντα.

Έτσι, «έσπασε» και το ρεκόρ τριπόντων στο NCAA που κρατούσε από το 1986-87, αφού έφτασε τα 509, αριθμός που λογικά θα ανέβει, αν συνεχίσει έτσι και προχωρήσει στο θεσμό!

Fletcher Magee broke the NCAA record for career 3-pointers with 509

