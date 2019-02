Την γλίτωσε με διάστρεμμα ο Ουίλιαμσον, «έχασε» 1.1 δισ. η μετοχή της Nike! (pics)

Ο 18χρονος φόργουορντ του Duke έδειξε να τραυματίζεται σοβαρά στο ματς με το North Carolina, αλλά τελικά απέφυγε τα χειρότερα. Μετά τις εξετάσεις που έκανε, διεγνώσθη με απλό διάστρεμμα.

Τα νέα, όμως, δεν είναι καλά για την Nike, καθώς μετά το ξεσκισμένο παπούτσι του Ουίλιαμσον και την αρνητική κριτική που ακολούθησε, οι μετοχές της έπεσαν κατά 1.1%.

Nike shares closed down 1.1 percent on Thursday -- erasing roughly $1.1 billion in value -- after star basketball player Zion Williamson's shoe breaks during UNC-Duke rivalry game https://t.co/hWh4HbiuSQ pic.twitter.com/xghNlOdp3y

NEWS: Zion Williamson was diagnosed with a Grade 1 right knee sprain. He is progressing as expected, and his status is day-to-day. pic.twitter.com/H8YUZGnOyc

— Duke Basketball (@DukeMBB) 21 Φεβρουαρίου 2019