Ομάδες στο γυναικείο NCAA ξεπέρασαν την... παρωδία στο Λέικερς-Σανς (vids)

Τώρα ήρθαν δύο ομάδες από το γυναικείο NCAA, για να μας αποδείξουν πως κάναμε λάθος.

Τενεσί και Βάντερμπιλτ έκαναν... ρεκόρ και ξεπέρασαν τους Λέικερς - Σανς, προσφέροντας τα πιο κωμικά 22'' στο μπάσκετ.

Οι παίκτριες των ομάδων, με την έναρξη του αγώνα, έκαναν την μία γκάφα πίσω από την άλλη!

Δείτε το βίντεο, για να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε

Θυμηθείτε και το περιστατικό στο Λέικερς - Σανς

For those not watching the Lakers & Suns game, here's a recap pic.twitter.com/taFYVN74qH

— Chris Montano (@gswchris) 28 Ιανουαρίου 2019