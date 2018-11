Κι όμως, παίκτης στο NCAA κέρδισε πέντε επιθετικά φάουλ σε ένα ματς! (vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Συγκεκριμένα στο παιχνίδι απέναντι στο NC State, ο freshman των Badgers κατάφερε να κερδίσει από τους αντιπάλους του πέντε επιθετικά φάουλ!

Όσο να 'ναι, δεν πρόκειται για κάτι που μπορεί εύκολο να συναντήσει κάποιος σε ένα παιχνίδι. Ο Μπραντ Ντέιβισον ωστόσο το... κατάφερε ενώ στο ματς (79-75 νίκη για το Ουισκόνσιν) ήταν από τους διακριθέντες της ομάδας του με 12 πόντους.

Δείτε τι έκανε

Wisconsin's Brad Davison took FIVE charges against NC State.

FIVE pic.twitter.com/G0YgBbTfwQ

— ESPN (@espn) 28 Νοεμβρίου 2018