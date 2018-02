Ηττήθηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο μετά από 2 παρατάσεις (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έπαιξε μόλις 3 λεπτά, και μάζεψε ένα ριμπάουντ στο ματς του Ντέιτον με την Μασαχουσέτη, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα.

Πλέον το Ντέιτον έπεσε στο 10-12. Το ματς ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς, αφού χρειάστηκε δύο παρατάσεις για να πάρει τη νίκη η Μασαχουσέτη.

Κορυφαίος ο Πίπκινς με τους 28 πόντους του και το τρίποντο νίκης στην δεύτερη παράταση.

And then this one! High drama with the shot clock running down in double-overtime! Luwane Pipkins comes up big again! @ESPNAssignDesk #SCTop10 #A10MBB pic.twitter.com/xgQZB8bHdW

— UMass Sports Network (@UMassSportsNet) 3 Φεβρουαρίου 2018