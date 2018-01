Παίκτρια στο NCAA έκανε quadruple double μετά από 25 χρόνια! (pics & vids)

Αισθητή την παρουσία της στο NCAA έκανε η Σακάιλα Χιλ, καθώς «έσπασε» τα κοντέρ στην αναμέτρηση του Grambling State με το Alabama State, οδηγώντας την ομάδα της στη νίκη (93-71).

Η γκαρντ του Grambling μέτρησε 15 πόντους, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 10 κλεψίματα, κάνοντας το 4ο quadruple-double στην ιστορία του NCAA, το οποίο ήταν και το πρώτο μετά από 25 χρόνια!

Στις 27 Ιανουαρίου 1993, η Soja Tate ήταν εκείνη που έφτασε σε διψήφιο αριθμό σε τέσσερις στατιστικές κατηγορίες (29π., 14ρ., 10ασ., 10κλ.) για το Arkansas State, στο ματς με το Mississippi Valley State.

Η Χιλ βρίσκεται στο τρίτο έτος σπουδών και μετρά μέχρι στιγμής 12.6 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ και 5.6 κλεψίματα κατά μέσο όρο στο NCAA.

#BlackExcellence QUADRUPLE-DOUBLE for Grambling State’s #ShakylaHill! It’s the first quadruple-double in women’s D-1 in almost 25 years. pic.twitter.com/sQ4WRYzrwq — Steve Bedford (@423Steve) 4 Ιανουαρίου 2018

BRAVO SHAKYLA! Grambling State's Shakyla Hill gets the 1st #ncaaW QUADRUPLE-DOUBLE since 1993 in the Tigers 93-71win over SWAC foe Alabama State. pic.twitter.com/HsciHUSold — NCAA Women's BKB (@ncaawbb) 4 Ιανουαρίου 2018

Footage from this evening's post-game interview with @shakylaa_ and her reaction to her quadruple-double against Alabama State. #GRAMFAM pic.twitter.com/cEMD7dC4SI — Candice Sherrie (@aPRoductiveone) 4 Ιανουαρίου 2018