Πριν από λίγες ημέρες, ο Σερίφης του Los Angeles County, Άλεξ Βιλανουέβα, στη Συνέντευξη Τύπου που έδωσε για να ανακοινώσει πως όντως έπεσε το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ και συνολικά 9 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, κατηγόρησε το «ΤΜΖ» που έβγαλε την είδηση, λέγοντας:

«Υπήρχαν σοβαρές εικασίες για το ποια είναι η ταυτότητά τους, αλλά θα ήταν τελείως ακατάλληλο να προσδιορίσουμε οποιονδήποτε ονομαστικά, έως ότου οι αρμόδιοι κάνουν την ταυτοποίηση με την προβλεπόμενη διαδικασία και ειδοποιήσουν τους συγγενείς τους. Θα ήταν εξαιρετικά ασεβές να συνειδητοποιήσεις ότι οι αγαπημένοι σου άνθρωποι σκοτώθηκαν και να το έχεις μάθει από το "TMZ". Αυτό είναι τελείως ακατάλληλο, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό».

“It would be extremely disrespectful to understand that your loved one has perished and you learn about it from TMZ. That is just ... wholly inappropriate so we’re not going to be going there.” Sheriff Alex Villanueva on Kobe Bryant helicopter crash. pic.twitter.com/Xkz1PjzYZs — Jordan Dajani (@JordanDajani) January 26, 2020

Αρκετοί celebrities είχαν την ίδια αντίδραση και άποψη με τον Σερίφη, όπως για παράδειγμα η πρωταγωνίστρια του «Grey's Anatomy», Έλεν Πομπέο, που έγραψε στο twitter: «Αναρωτιέμαι γιατί η Αστυνομία έδωσε όλες αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες στον Χάρβεϊ Λέβιν. Αναρωτιέμαι γιατί ο Λέβιν ανεβάζει φωτογραφίες με γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί. Γιατί είναι ακόμα στην δουλειά του αυτός ο τύπος; Εκμεταλλεύεται γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, εκμεταλλεύεται τον άσχημο ξαφνικό θάνατο αγαπημένων ανθρώπων, αυτό είναι συναισθηματική κακοποίηση. Οι ζωές τόσων ανθρώπων δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιες μετά από αυτή την τραγωδία, αλλά έχεις το αποκλειστικό σου. Ελπίζω να κοιμάσαι καλά τα βράδια Λέβιν».

I wonder why police departments give @HarveyLevinTMZ all this sensitive info ? I wonder why @HarveyLevinTMZ puts out photos of women who have been attacked or assaulted. ...Who were victims ? Exploiting women who have been abused... why is this guy still in business at all? — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) January 28, 2020

So many questions I have ...if we are not tolerating abuse anymore... shouldn’t we be calling this out? Exploiting women who have been abused... exploiting the brutal sudden death of peoples loved ones is certainly emotional abuse... I call times up on his behavior — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) January 28, 2020

So many peoples lives will never be the same after this tragedy... but you got your scoop. Hope you sleep well at night @HarveyLevinTMZ I’m sure you do... — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) January 28, 2020

Ο Χάρβεϊ Λέβιν, που είναι και ο ιδρυτής του «TMZ», πέρασε στην αντεπίθεση, λέγοντας πως είχε το «οκ από ανθρώπους του Κόμπι Μπράιαντ», για να βγάλει την είδηση.

Ο Λέβιν μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «KNX 107.0» του Λος Άντζελες και υποστήριξε πως ήρθε σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους της οικογένειας. «Ήρθαμε σε επικοινωνία με ανθρώπους του Κόμπι και μας είπαν πολύ ξεκάθαρα ότι (η Βανέσα) είχε ενημερωθεί».

Ο Λέβιν, που είχε την πληροφορία της άσχημης είδησης από αστυνομική πηγή, πρόσθεσε: «Μιλούσαμε μια ώρα (με τους εκπροσώπους), πριν δημοσιεύσουμε την είδηση και μας είπαν στο τέλος "Βάλ' τε την"».

Όσο για τις δηλώσεις του Σερίφη Βιλανουέβα, σχολίασε: «Το επιβεβαιώσαμε. Μας είπαν να το βάλουμε κι ότι η Βανέσα ήξερε. Οπότε, δεν ξέρω τι θα πει γι' αυτό. Δεν είμαστε όργανα του νόμου κι εκείνος δεν είναι δημοσιογράφος. Κάνουμε διαφορετικά πράγματα».