Αρίνας για Κόμπι: «Εκπληρώνω την αποστολή σου, ξεκινάω την προπονητική» (pic)

O Kόμπι Μπράιαντ είχε συμβουλεύσει στο παρελθόν τον Γκίλμπερτ Αρίνας να γίνει προπονητής.

Ο Agent Zero με ανάρτηση του ανακοίνωσε πως ξεκινάει την προπονητική του καριέρα, ακολουθώντας τη συμβουλή του Black Mamba που έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστήχημα.

«Θα εκπληρώσω την αποστολή που μου έβαλες. Μου είχες να χρησιμοποιήσω το μυαλό μου για να κοουτσάρω μια ομάδα ΝΒΑ, ΝCAA ή παιδική και να σταματήσω να σπαταλώ το χρόνο μου με το να είμαι ηλίθιος στα social media. Ξεκινώ την προπονητική μου καριέρα», έγραψε ο Αρίνας και τοιμάζεται για τη νέα του καριέρα, παίρνοντας δύναμη από τα λόγια του Κόμπι.

Ο Κόμπι ήταν, είναι και θα είναι έμπνευση για πολλούς ανθρώπους.

Kobe once told Gilbert Arenas that he wanted him to be a coach one day.

Looks like that day has come pic.twitter.com/CPDM5LAj45

— Overtime (@overtime) January 28, 2020