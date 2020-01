Τον λάτρευε τον Κόμπι ο Σακίλ, κάτι που φάνηκε και από τη στιγμή που λύγισε μιλώντας για τον θάνατα του Black Mamba.

Ο Shaq Attack απαίτησε σιωπή από το πλήθος στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια άρχιζε να τραγουδά σύνθημα για τον Μπράιαντ.

Δείτε την στιγμή που Σακίλ συμπαρασύρει όλους τους υπόλοιπους.

Only right for @SHAQ to lead a chant for Kobe in LA

(via omerdrinks/IG) pic.twitter.com/Tn0ImG0Jmo

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 29, 2020