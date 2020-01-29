TOP 10: Κορυφή το πόστερ του Μπιλ στον Λόπεζ! (vid)

Eντυπωσιακό ήταν το TOP 10 του ΝΒΑ.
Πολλοί πάλεψαν για την κορυφή, αλλά ο Μπιλ ήταν αυτός που βρέθηκε στο Νο.1, αφού κάρφωσε στα μούτρα του Μπρουκ Λόπεζ.
Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 75
ΤΕΛΙΚΟ
UMANA REYER VENEZIA 52vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 97vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 130vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 101vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 104vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 151vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 133
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
GALATASARAY -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
RYTAS -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
UNICAJA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
GAZIANTEP -
LIETKABELIS -vs
SIG STRASBOURG -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ZARAGOZA -vs
ΠΑΟΚ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΑΕΚ -
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
GALATASARAY -vs
CMS ARCADA GALATI -
BARKOM-KAZHANY LVIV -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
UNITED VOLLEYS -vs
ARKAS SPOR -
HAOK MLADOST -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΟΣΤΡAΒΑ -
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
HALKBANK -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -vs
VC GREENYARD MAASEIK -
VERVA WARSZAWA -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
OK VOJVODINA -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
TOURS -
LIVE
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 0vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ANETT KONTAVEIT 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
ZHENG/VLIEGEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 1vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
SWIATEK/KUBOT -vs
SHARMA/SMITH -
LIVE
ADELAIDE VICTORY 1vs
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 3
LIVE
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 0vs
SUHAYA BALKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΠΡΟΛΕΤΕΡ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TORPEDO ZHODINO 0vs
ΣΛΑΤΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTH ADELAIDE 3vs
WESTERN STRIKERS 2
ΜΙΟΒΕΝΙ -vs
CS POPESTI LEORDENI -
ΧΙΜΙΚ ΝΟΒΟΜΟΣΚΟΒΣΚ -vs
ΚΑΛΟΥΓΚΑ -
CARTAGENA -vs
DUDELANGE -
GZIRA UNITED -vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ -
OFK BEOGRAD -vs
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΝΟΣΤ ΝΤΟΜΠΑΝΟΦΣΚΙ -
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ -vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ -
ΠΟΧΡΟΝΙΕ -vs
ΚΟΜAΡΝΟ -
MLADA BOLESLAV II -vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
KORONA II KIELCE -
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ -vs
RATCHASIMA MAZDA -
ΣΟΚΟΛΟΦ -vs
ΛΟΚΟ ΒΛΤAΒΙΝ -
ΒΙΤΕΜΠΣΚ -vs
ΙΣΛΟΧ -
ΡΙΓΑ ΦΚ -vs
ZILINA -
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ -
NESEBAR -vs
SOZOPOL -
ΡΕΖΟΒΙΑ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
ΣΑΝΑΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ -vs
ZALAU -
ΣΕΝΙΤΣΑ -vs
BANSKA BYSTRICA -
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
SPORT PODBREZOVA -
HIRNYK KRYVYI RIH -vs
OLEKSANDRIA U21 -
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
ΤΙΤΣΙ 71 -
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ -vs
ΟΝΤΕΝΣΕ -
RABOTNICKI SKOPJE -vs
PIRIN BLAGOEVGRAD -
ΚΑΡΠAΤΙ -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
ΣΑΜΟΡΙΝ -vs
ΖΝΟΙΜΟ -
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ -
ΡAΝΤΕΡΣ -vs
ΒΕΙΛΕ -
BELASICA STRUMICA -vs
PLACKOVICA RADOVIS -
HIBERNIANS -vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
FK INDJIJA -
ΟΠAΒΑ -vs
ZLATE MORAVCE -
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ -vs
AKADEMIJA PANDEV -
ΣΛAΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΣΕΡΕΝΤ -
ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ -vs
III. KERULETI TUE -
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ -vs
DUKLA PRAHA -
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ -
ΤΕΠΛΙΤΣΕ -vs
ΤΡΕΝΤΣΙΝ -
VITOSHA BISTRITSA -vs
SILEKS KRATOVO -
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ -vs
SLASK II WROCLAW -
JOHOR DARUL TA`ZIM -vs
ZILINA -
SV GUNTAMATIC RIED -vs
ΝΙΤΡΑ -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ -
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ -vs
FK INDJIJA -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ -vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -vs
FK SOCHI -
NK SESVETE -vs
DUGO SELO -
VARDAR SKOPJE -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ -vs
VIKING -
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ -
FK ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ -vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ -
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ -vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ -
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ -vs
RADUNIA STEZYCA -
GKS KATOWICE -vs
SLEZA WROCLAW -
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ -vs
ΤΣΕΛΜΙAΝΚΑ -
ΒΕΝΤΣAΙΣΕΛ -vs
ΘΙΣΤΙΝΤ -
ΝAΕΣΤΒΕΝΤ -vs
ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` -vs
ΠΡΕΠΕΡΕ -
ΡAΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ -vs
SCHAFFHAUSEN -
ΜΠΡAΜΠΡΑΝΤ -vs
ΣΚΙΒΕ -
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ -vs
ZAGOREC -
ΣΟΚΟΛ ΜΠΡΟΖAΝΙ -vs
LITOMERICE -
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -vs
SOUSA -
DABAS -vs
ΚΙΣΚΟΥΝΦΕΛΕΓΚΙΧΑΖΙ -
ΖΙΧΛAΒΑ -vs
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ -
KAPFENBERGER SV -vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ -
LEOBENDORF -vs
ASK MANNERSDORF -
SIEGBURGER -vs
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧAΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ -
PENZUGYOR -vs
BDO HAASRODE LEUVEN -
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -vs
ΡΕΝ -
SAAREMA VK -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -
ALURON VIRTU CMC -vs
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -
OK MLADOST KASTELA -vs
ALLIANZ MILANO -
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
MUNICIPAL ZALAU -
MONTPELLIER -vs
SAMEN. LYCURGUS -
Ο Μπιλ κάρφωσε στα μούτρα του Λόπεζ και κατέκτησε την κορυφή στο ΤOP 10.
Eντυπωσιακό ήταν το TOP 10 του ΝΒΑ.
Πολλοί πάλεψαν για την κορυφή, αλλά ο Μπιλ ήταν αυτός που βρέθηκε στο Νο.1, αφού κάρφωσε στα μούτρα του Μπρουκ Λόπεζ.
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