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TOP 10: Κορυφή το πόστερ του Μπιλ στον Λόπεζ! (vid)

TOP 10: Κορυφή το πόστερ του Μπιλ στον Λόπεζ! (vid)

TOP 10: Κορυφή το πόστερ του Μπιλ στον Λόπεζ! (vid)

Ο Μπιλ κάρφωσε στα μούτρα του Λόπεζ και κατέκτησε την κορυφή στο ΤOP 10.

Eντυπωσιακό ήταν το TOP 10 του ΝΒΑ.

Πολλοί πάλεψαν για την κορυφή, αλλά ο Μπιλ ήταν αυτός που βρέθηκε στο Νο.1, αφού κάρφωσε στα μούτρα του Μπρουκ Λόπεζ.

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις.

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