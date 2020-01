Η παροιμία «το μήλο πέφτει κάτω από την μηλιά», βρίσκει στην οικογένεια Τζέιμςτην απόλυτη σημασία της. Και την βρίσκει γιατί ο μικρός Μπρόνι δείχνει να βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του ΛεΜπρόν, ειδικά όσον αφορά τα καρφώματα. Ο μόλις 15 ετών μικρός, κάρφωσε θεαματικά μπροστά στα μάτια του σπουδαίου πατέρα του που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είδε.

Bronny dunked it right in front of his dad pic.twitter.com/ez7tKfjgPk

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) January 29, 2020