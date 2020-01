Κόμπι: Με «παραβάσεις» 8 και 24 δευτερολέπτων ξεκίνησε το Σίξερς-Ουόριορς στη μνήμη του Μπράιαντ (vid)

Έναν ξεχωριστό τρόπο βρήκαν οι παίκτες των Σίξερς και Ουόριορς για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ. Συγκεκριμένα με το τζάμπολ οι γηπεδούχοι που το κέρδισαν άφησαν τη μπάλα κάτω κάνοντας παράβαση 8 δευτερολέπτων, ενώ στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έκαναν παράβαση 24, τα νούμερα δηλαδή που φορούσε ο Κόμπε, με τον κόσμο να έχει σηκωθεί όρθιος και να φωνάζει το όνομά του.

The Philadelphia 76ers and the Golden State Warriors started the game by taking an 8-second backcourt violation and 24-second shot-clock violation, respectively, in honor of Kobe Bryant. pic.twitter.com/WZQnr0CJVG

— NBA (@NBA) January 29, 2020