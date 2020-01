Κόμπι Μπράιαντ: Η πλατεία του γηπέδου στη Ρέτζιο Εμίλια θα πάρει το όνομά του (pic)

Ο θρυλικός παίκτης που άφησε την τελευταία του πνοή χθες είχε περάσει δύο χρόνια από τη ζωή του στην Ρέτζιο Εμίλια.

Ο πατέρας του έπαιξε μπάσκετ στην ομάδα της ιταλικής πόλης με τον Κόμπι να ζει εκεί από τα 11 μέχρι τα 13 του χρόνια.

Σήμερα ο δήμαρχος της Ρέτζιο Εμίλια ανακοίνωσε πως θα ονομάσει την πλατεία μπροστά από το γήπεδο της ομάδα «Κόμπι Μπράιαντ».

The mayor of Reggio Emilia, an Italian city where Kobe Bryant grew up as a kid and a basketball player, announced that the new square in front of the basketball gym will be named after Kobe Bryant pic.twitter.com/11SAJsaL7F

— Emiliano Carchia (@Carchia) January 27, 2020