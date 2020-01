Ερντογάν για Κόμπι: «Ενέπνευσες αμέτρητους αθλητές»

Ο Ρεσέπ Ταγίπ Ερντογάμ έγραψε στο twitter, «Είμαι βαθύτατα σαστισμένος από τον θάνατο του θρύλου του μπάσκετ Κόμπι Μπράιαντ ο οποίος ενέπνευσε αμέτρητους αθλητές και σύστησε σε όλο τον κόσμο τη χαρά του παιχνιδιού.

Ως φίλαθλος του μπάσκετ και πρόεδρος της Τουρκίας στέλνω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».

I am deeply saddened by the loss of basketball legend #KobeBryant who inspired countless athletes and introduced people around the world to the joy of basketball. As a basketball fan and the President of Turkey, I wish to offer my deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/tBYdFBTiBl

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2020