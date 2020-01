Καρμέλο για Κόμπι Μπράιαντ: «Πιθανότατα το δυσκολότερο παιχνίδι που έχω παίξει» (vid)

Ο Καρμέλο Άντονι ήταν συγκλονισμένος μετά το τέλος του αγώνα των Μπλέιζερς. Στάθηκε μπροστά στους δημοσιογράφους και με δυσκολία μίλησε για τα συναισθήματα του και τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ.

«Πιθανότατα έπαιξα το δυσκολότερο παιχνίδι της καριέρας μου. Ήταν δύσκολο. Έτσι όπως τον ήξερα, θα ήθελε να παίξω. Η φιλία μας και η σχέση μας ήταν πιο βαθιά από το μπάσκετ. Ήταν οικογένεια. Το μπάσκετ ήταν το τελευταίο κομμάτι ένωσης.

Ήμουν στο κρεβάτι με τον γιο μου και με πήρε η γυναίκα μου κλαίγοντας... όλα σκοτείνιασαν. Δυσκολεύτηκα να μείνω συγκεντρωμένος. Συναισθηματικά δεν ήμουν εδώ. Δεν σκεφτόμουν το μπάσκετ. Έπρεπε να το κάνω, είμαι επαγγελματίας».

“Probably the hardest game I ever had to play... Our friendship & relationship was deeper than basketball."

