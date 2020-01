Κόμπι Μπράιαντ: Το γράφημα με όλα τα σουτ που είχε πάρει είναι απίστευτο! (pic & vid)

Ο Κόμπι Μπράιαντ έχασε την ζωή του, μετά από πτώση του ελικοπτέρου του και καθώς πήγαινε στην ακαδημία μπάσκετ που είχε. Μαζί του η κόρη του και ακόμα 8 άνθρωποι, που έμελλε να χάσουν την ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα.

Ο μύθος του Λος Άντζελες είναι ένας εκ των κορυφαίων που έπαιξαν ποτέ το άθλημα και το γράφημα με τα σουτ που πήρε σε όλη του την καριέρα είναι εντυπωσιακό. Με μοβ χρώμα είναι όσα ευστόχησε, με κίτρινο όσα έχασε και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό.

Ο Κόμπι πήρε 30.699 σουτ σχεδόν από όλες τις θέσεις, ενώ η τελευταία που παράσταση ήταν χορταστική με 60 πόντους.

#RIPKobe @kobebryant Every shot Kobe Bryant ever took. All 30,699 of them #basketball https://t.co/6zsImXLc98 pic.twitter.com/82CbIKzMUN

— Luz Ka (@databayou) January 27, 2020