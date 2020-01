Η φιγούρα του Κόμπι Μπράιαντ φαινόταν στα video wall ενώ το 8 και το 24 φώτισαν το παρκέ του γηπέδου.

Ο Κόμπι Μπράιαντ κι η κόρη του Γκιάνα δεν είναι πια εδώ αλλά κανείς δεν θα τους ξεχάσει.

The New York Knicks and Madison Square Garden pay tribute to Kobe Bryant and his daughter, Gianna. pic.twitter.com/KmNlTlDQXT

— NBA (@NBA) January 27, 2020