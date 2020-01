Κόμπι Μπράιαντ: Με το «8» ο Γιανγκ, Χοκς και Ουίζαρντς «παραβάσεις» 8 και 24 δευτερολέπτων (vid)

Στην αρχή του αγώνα το τζάμπολ κέρδισαν οι Χοκς και ο Τρέι Γιανγκ που φορούσε το νούμερο «8» αντί το «11» έκανε επίτηδες παράβαση 8 δευτερόλεπτων. Δηλαδή το πρώτο νούμερο που φορούσε ο Κόμπι.

Στη συνέχεια το ίδιο έπραξαν και οι Ουίζαρντς που έκαναν με τη σειρά τους παράβαση 24 δευτερολέπτων, δηλαδή το δεύτερο νούμερο του μεγάλου Μπράιαντ!

In honor of Kobe Bryant:



Atlanta Hawks started the game with an 8-second backcourt violation.



Washington Wizards followed up with a 24-second shot-clock violation.



(via @NBCSWizards)pic.twitter.com/6WxVdeskof

— CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) January 26, 2020