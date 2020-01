Κόμπι Μπράιαντ: Η Ακαδημία των Όσκαρ για τον χαμό του Mamba (vids & pic)

Εκτός από το παρκέ όπου ο Κόμπι Μπράιαντ είχε κερδίσει τα πάντα με την φανέλα των Λέικερς αλλά και αυτή της Εθνικής των ΗΠΑ, ο αδικοχαμένος σούπερ σταρ είχε καταφέρει να κερδίσει και το χρυσό αγαλματίδιο. Συγκεκριμένα στην 90η απονομή των Όσκαρ, ο Μπράιαντ πήρε στα χέρια του το Academy Award for Best Animated Short Film το 2018 για την ταινία «Dear Basketball» και στην απονομή έδειχνε εντελώς έξω από τα νερά του, αλλά πάντα είχε αυτό το χαμόγελο.

Η Ακαδημία των Όσκαρ αναφέρθηκε στο χαμό του τεράστιου αυτού αθλητή τονίζοντας: «

Αμφισβήτησαν ότι ένα παιδί θα μπορούσε να βρεθεί στο ΝΒΑ και απέδειξε ότι έκαναν λάθος.

Αμφισβήτησαν ότι θα μπορούσε να κερδίσει ένα πρωτάθλημα και απέδειξε ότι έκαναν λάθος.

Αμφισβήτησαν ότι θα μπορούσε να κάνει ταινίες και κέρδισε ένα Όσκαρ.

Όπως όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, ο Kobe Bryant απέδειξε ότι οι αμφισβητίες είναι λάθος.

Αναπαύσου εν ειρήνη».

They doubted a kid could make it in the NBA and he proved them wrong.

They doubted he could win a championship and he proved them wrong.

They doubted he could make movies and he won an Oscar.

Like all great artists, Kobe Bryant proved the doubters wrong.

Rest in peace. pic.twitter.com/1fYnKHbnt7

— The Academy (@TheAcademy) January 26, 2020