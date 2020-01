Ο Τζέισον Κιντ έχει σοκαριστεί από τον θάνατο του τεράστιου Κόμπι Μπράιαντ από πτώση ελικοπτέρου και τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση του στο twitter.

«Θα μου λείψεις αδερφέ. Οι σκέψεις μου με την οικογένεια Μπράιαντ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αναπαύσου εν ειρήνη Κόμπι».

You will be missed brother. My thoughts are with the Bryant family at this difficult time. RIP Kobe. pic.twitter.com/WV58jRJ5FZ

— Jason Kidd (@RealJasonKidd) January 26, 2020