Ολυμπιακός για Κόμπι: «Γιατί»; (pic)

Είναι στιγμές που τα λόγια δεν έχουν σημασία. Είναι στιγμές που το μόνο που σου έρχεται στο μυαλό είναι η λέξη ΓΙΑΤΙ. Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί.

Καλό ταξίδι τεράστιε Kobe Bryant. Για πάντα στις καρδιές μας... #ripkobe #kobebryant pic.twitter.com/5vUKPHcIbO

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) January 26, 2020

There are times when words lose all meaning. There are times when everything that comes to mind is why. World basketball is mourning. Rest In Peace Legend Kobe Bryant. Always in our hearts.#ripkobe #kobebryant pic.twitter.com/kzMwCtYD6d

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) January 26, 2020