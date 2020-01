Κόμπι Μπράιαντ: Συντετριμμένος ο Ρόντμαν (pic)

Λύγισε και ο Ντένις Ρόντμαν στην είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ. Ο θρυλικός NBAer, με μήνυμα στο twitter αποχαιρέτησε τον φίλο του Κόμπι και τόνισε πως προσεύχεται για την σύζυγό του και τα παιδιά του.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Είμαι συντετριμένος απ' όταν άκουσα τα νέα για τον φίλο μου Κόμπι Μπράιαντ. Προσεύχομαι για την σύζυγό του, τα παιδιά του και την οικογένεια των Λέικερς».

Devastated to hear the news on my friend @kobebryant passing. Prayers go out to his wife Vanessa and his children and the @Lakers family. pic.twitter.com/Oki9GkYEu5

