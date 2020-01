Ο θρύλος του ΝΒΑ και άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού τον χαρακτήρισε «θρύλο» και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν λόγια για να μπορέσει να εκφραστεί...

I have no words God speed my friend @kobebryant You are a legend pic.twitter.com/q3FPijCaGy

— Dominique Wilkins (@DWilkins21) January 26, 2020