Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον κόσμο του αθλητισμού συνολικά η τραγική είδηση του χαμού του Κόμπι Μπράιαντ σε δυστύχημα με το ελικόπτερό του. Ο ένας μετά τον άλλον οι άνθρωποι του αθλητισμού αναφέρονται σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο Μάριο Χεζόνια δεν μπορούσε να το πιστέψει και ανέφερε στον λογαριασμό του στο twitter: «No no no nooooooo».

— Mario Hezonja (@mariohezonja) January 26, 2020