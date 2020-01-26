Σίμονς: Καθάρισε Λέικερς με 28άρα και άγγιξε triple double! (vid)

Χάλασε την ιστορική στιγμή του ΛεΜπρόν Τζέιμς (3ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ) ο Μπεν Σίμονς.
Ο Αυστραλός είχε κέφια κόντρα στους Λέικερς, αφού τους εκτέλεσε με 28 πόντους, ενώ είχε 12/15 εντός πεδιάς.
Επίσης είχε 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
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Ο Μπεν Σίμονς είχε 28 πόντους και 12/15 σουτ κόντρα στους Λέικερς, εκτελώντας την ομάδα του ΛεΜπρόν.
Χάλασε την ιστορική στιγμή του ΛεΜπρόν Τζέιμς (3ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ) ο Μπεν Σίμονς.
Ο Αυστραλός είχε κέφια κόντρα στους Λέικερς, αφού τους εκτέλεσε με 28 πόντους, ενώ είχε 12/15 εντός πεδιάς.
Επίσης είχε 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.