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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑPhiladelphia 76ers
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Σίμονς: Καθάρισε Λέικερς με 28άρα και άγγιξε triple double! (vid)

Σίμονς: Καθάρισε Λέικερς με 28άρα και άγγιξε triple double! (vid)

Σίμονς: Καθάρισε Λέικερς με 28άρα και άγγιξε triple double! (vid)

Ο Μπεν Σίμονς είχε 28 πόντους και 12/15 σουτ κόντρα στους Λέικερς, εκτελώντας την ομάδα του ΛεΜπρόν.

Χάλασε την ιστορική στιγμή του ΛεΜπρόν Τζέιμς (3ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ) ο Μπεν Σίμονς.

Ο Αυστραλός είχε κέφια κόντρα στους Λέικερς, αφού τους εκτέλεσε με 28 πόντους, ενώ είχε 12/15 εντός πεδιάς.

Επίσης είχε 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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