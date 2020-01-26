ΛεΜπρόν: Τα «Mamba 4 life» παπούτσια για το προσπέρασμα στον Κόμπι! (pic)

Ιστορία συνεχίζει να γράφει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ΝΒΑ.
Ο Βασιλιάς ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ στους πόντους μπαίνοντας στο TOP 3 όλων των εποχών.
Μάλιστα για να κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερη τη στιγμή, έγραψε τη φράση «Mamba 4 life» στα παπούτσια του.
ΞAΝΘΗ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
INTER -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
OSC LILLE -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
MALLORCA -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
INTER -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΠAΡΜΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
LECCE -
ΡΟΜΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 112vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 111vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 104vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 108vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 91
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΑΝΤ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
OSC LILLE -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
BAXI MANRESA -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
UNICAJA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ALMA TRIESTE -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ORIORA PISTOIA -vs
DE LONGHI TREVISO -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
AFYON BELEDIYE -
GAZIANTEP -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
BESIKTAS -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΦΟΥΛΑΜ -
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -
LIVE
MELICHAR/SOARES 0vs
KICHENOK/BOPANNA 1
LIVE
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ 0vs
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 0
LIVE
BRYAN/BRYAN 0vs
CABAL/MUNAR 0
LIVE
MOORE/EBDEN 1vs
JURAK/MARTIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAVIC/SOARES 1vs
DUCKWORTH/POLMANS 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
JURAK/STOJANOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1vs
ΚΒΙΤΟΒΑ ΠΕΤΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/MEKTIC 2vs
PESCHKE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
BUBLIK/KUKUSHKIN 2vs
JOHNSON/QUERREY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 3vs
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PURCELL/SAVILLE 2vs
MOLTENI/NYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARTER/STEFANI 1vs
DABROWSKI/OSTAPENKO 2
ΤΕΛΙΚΟ
CORI GAUFF 1vs
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒAΡΤΖΜΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KUZMOVA/SASNOVICH 2vs
DIYAS/RYBAKINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEERS/VENUS 0vs
AREVALO/O'MARA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ONS JABEUR 2vs
WANG QIANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
STRYCOVA/MELO 1vs
MATTEK-SANDS/MURRAY 2
SANDERS/POLMANS -vs
OSTAPENKO/PAES -
KUZMOVA/POLASEK -vs
STOSUR/ROJER -
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ -vs
ΡΙΣΚΕ ΑΛΙΣΟΝ -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ -
LIVE
ARKADIYA AVAL ODESSA 0vs
ATLETIC ODESSA U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -vs
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -
AVANHARD ODESSA -vs
REAL PHARMA -
ΝΟΡΣΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -vs
ΖΟΥΓΚΝΤΙΝΤΙ -
RODINA MOSCOW -vs
ΚΒΑΝΤ ΟΜΠΝΙΣΚ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -vs
TUNARI -
TABASALU -vs
ΚΕΙΛΑ -
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πέρασε στην 3η θέση των σκόρερ στο ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον Κόμπι Μπράιαντ και θέλησε να τον τιμήσει με όσα έγραψε στο παπούτσι του.
Ιστορία συνεχίζει να γράφει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ΝΒΑ.
Ο Βασιλιάς ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ στους πόντους μπαίνοντας στο TOP 3 όλων των εποχών.
Μάλιστα για να κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερη τη στιγμή, έγραψε τη φράση «Mamba 4 life» στα παπούτσια του.