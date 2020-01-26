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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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ΛεΜπρόν: Τα «Mamba 4 life» παπούτσια για το προσπέρασμα στον Κόμπι! (pic)

ΛεΜπρόν: Τα «Mamba 4 life» παπούτσια για το προσπέρασμα στον Κόμπι! (pic)

ΛεΜπρόν: Τα «Mamba 4 life» παπούτσια για το προσπέρασμα στον Κόμπι! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πέρασε στην 3η θέση των σκόρερ στο ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον Κόμπι Μπράιαντ και θέλησε να τον τιμήσει με όσα έγραψε στο παπούτσι του.

Ιστορία συνεχίζει να γράφει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ΝΒΑ.

Ο Βασιλιάς ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ στους πόντους μπαίνοντας στο TOP 3 όλων των εποχών.

Μάλιστα για να κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερη τη στιγμή, έγραψε τη φράση «Mamba 4 life» στα παπούτσια του.

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