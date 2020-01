Λίγο μπερδεμένα ακούγονται όλα για αυτή την φάση, αλλά έτσι είναι. Ο Μαρκίς Κρις ήρθε σαν τρέιλερ και κάρφωσε δυνατά στην μπασκέτα των Πέισερς. Όλα καλά μέχρι εδώ, αλλά τα πράγματα αν και όλοι πίστεψαν ότι έγιναν έτσι, δεν έγιναν. Ο Κρίς φάνηκε να καρφώνει, άπαντες σταμάτησαν, αλλά δεν είχε καρφώσει.

Το βίντεο είναι αποκαλυπτικό για όσα έγιναν στην φάση.

