Ντέρικ Ρόουζ: 11 συνεχόμενα παιχνίδια με 20 πόντους και νέο career high! (pic)

Τι να πει κανείς γι' αυτόν τον «μαχητή» ζωής και γι' αυτόν τον πολεμιστή των παρκέ. Ο Ντέρικ Ρόουζ έχει περάσει τόσα και στην 11η σεζόν του στο ΝΒΑ γράφει ιστορία.

Με την φανέλα των Πίστονς έγραψε ιστορία, αφού στο παιχνίδι κόντρα στους Γκρίζλις είχε 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 11 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους, γεγονός που αποτελεί νέο ρεκόρ καριέρας για εκείνον.

Season 11 and still reaching new heights

11 straight games with at least 20 points for D-Rose, a new career high pic.twitter.com/dVRG33aPt6

— SportsCenter (@SportsCenter) January 25, 2020