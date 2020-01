Έντονο... άρωμα από Λέικερς έχει η ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο All-Star Game, αφού εκτός από τον ίδιο και starter Άντονι Ντέιβις, προπονητής θα είναι ο Φρανκ Βόγκελ και μαζί θα έχει και το επιτελείο του.

Οι προπονητές ανακοινώνονται με βάση το καλύτερο ρεκόρ της ομάδας τους σε Ανατολή και Δύση και δεν μπορούν να κάτσουν back-to-back στον πάγκο.

Αυτό σημαίνει πως ο Μάικ Μπουντενχόλζερ των Μπακς δεν θα μπορεί να είναι head coach στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ήταν πέρυσι. Ο προπονητής για την ομάδα του «Greek Freak», αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά τους αγώνες της 2ης Φεβρουαρίου.

Los Angeles @Lakers head coach Frank Vogel and his staff will coach #TeamLeBron in the 2020 #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/uqLhdUpUOf

