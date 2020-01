ΛεΜπρον για Κόμπι: «Έμπνευση και μόνο η πορεία του!» (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται στο... κυνήγι του Κόμπι Μπράιντ για να τον ξεπεράσει στην λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, χρειάζεται μόλις 18 ακόμα για να γίνει αυτό και να βρεθεί στην τρίτη θέση και μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στους Νετς μίλησε για τα συναισθήματα του.

«Ποτέ στην καριέρα μου όταν κυνηγούσα ένα ρεκόρ δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Κάνω το παιχνίδι μου. Φέτος έχω '' πιάσει'' ρεκόρ του Τζόρνταν, του Τόμας, του Κόμπι. Παίκτες που θαυμάζω. Σίγουρα ο Κόμπι είναι ένας παίκτης που θαυμάζω, πήγε από το Λύκειο στο ΝΒΑ, αυτό από μόνο του αποτελεί έμπνευση. Το να φοράω την ίδια φανέλα που φορούσε για παραπάνω από 20 χρόνια, είναι πολύ σουρεαλιστικό το συναίσθημα».

"Kobe for sure I looked up to … Now to be in the same uniform that he wore for 20 years, it’s such a surreal feeling."

—LeBron on the opportunity to pass Kobe on the all-time scoring list pic.twitter.com/DvGtWNmrYY

— SportsCenter (@SportsCenter) January 24, 2020