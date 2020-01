ΛεΜπρόν για Ντέιβις: «Τον επέλεξα πέρσι, δεν ξέρω αν μ' αρέσει τόσο!» (vid)

Με αρκετή δόση χιούμορ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απάντησε σε ερώτηση αν θα επιλέξει πρώτο τον συμπαίκτη του Ντέιβις στην ομάδα του στο All Star Game τονίζοντας πως δεν ξέρει αν του αρέσει τόσο!

Πέρσι, με τον Ντέιβις να αγωνίζεται στους Πέλικανς, τον είχε επιλέξει πέμπτο! «Ο A.D.; Νομίζω τον επέλεξα πέρυσι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν μου αρέσει τόσο πολύ», ήταν η δήλωσή του.

LeBron on having to take AD No. 1 in the All-Star draft

"I don't know if I like him like that." pic.twitter.com/oHXAPWxGyo

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 24, 2020