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Ο Γιάννης ανέβασε βίντεο με #WWCobraChallenge από ελληνική ομάδα (vid)

Ο Γιάννης ανέβασε βίντεο με #WWCobraChallenge από ελληνική ομάδα (vid)

Ο Γιάννης ανέβασε βίντεο με #WWCobraChallenge από ελληνική ομάδα (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του στο Μιλγουόκι έχουν καθιερώσει αγώνες... WWE με τον ίδιο να έχει λανσάρει το χτύπημα της κόμπρας και αμέσως να γίνεται challenge! 

Στον Πλάτωνα επιχείρησαν να μιμηθούν τους Μπακς και αμέσως θέλησαν να μοιραστούν το βίντεο με τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ. 

Εκείνος το «ανέβασε» αμέσως στον λογαριασμό του στo Instagram αλλά παράλληλα τους ζήτησε να πάνε μετά και να νικήσουν.

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