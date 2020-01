Σίξερς: Στο... ραντάρ οι Κόβινγκτον και Μπογκντάνοβιτς! (pic)

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Σίξερς Τζον Τζόνσον, η ομάδα της Φιλαντέλφεια εξετάζει προσεκτικά τις περιπτώσεις των Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Ρόμπερτ Κόβινγκτον!

Ο Σέρβος γκαρντ διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του στο Σακραμέντο, ενώ ο Κόβινγκτον έχει συμβόλαιο έως και το 2021. Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός ήταν μέλος της Φιλαντέλφεια αλλά είχε χρησιμοποιηθεί στα ανταλλάγματα για την απόκτηση του Τζίμι Μπάτλερ το 2018.

Per NBA source, Sixers are currently focusing on Bogdan Bogdanovic, & Robert Covington as potential deadline acquisitions.

Source says Sixers have been firm on who/what is, and isn’t not available in return.

— Jon Johnson (@jonjohnsonwip) January 22, 2020