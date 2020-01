Κόμπι: «Κάποιες γυναίκες του WNBA θα μπορούσαν να παίξουν και στο NBA» (vid)

Ο θρύλος του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη μιλώντας στο CNN είπε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες παίκτριες που θα μπορούσαν να παίξουν τώρα στο ΝΒΑ. Υπάρχουν αρκετές με τα προσόντα και τις δυνατότητες για να τα καταφέρουν».

Και ενδεικτικά ανέφερε τις «Νταϊάνι Ταουράσι, Μάγια Μουρ και Έλενα Ντέλε Ντόουν. Υπάρχουν πολύ καλές παίκτριες στο WNBA...»

Kobe Bryant believes their is a couple players in the WNBA who can play in the NBA today. pic.twitter.com/hEHnJ2A0ev

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 22, 2020