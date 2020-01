Έκανε airball σε βολή ο Λούκα Ντόντσιτς! (vid)

Μπορεί να είναι... καλαθομηχανές, αλλά στην γραμμή των βολών κάτι παθαίνουν. Ο Λούκα Ντόντσιτς «κόλλησε» κάτι από τον... Γιάννη Αντετοκούνμπο και κόντρα στους Κλίπερς, στάθηκε στην γραμμή των ελευθέρων βολών και έκανε airball.

Ο νεαρός Σλοβένος, που έχει 78.3% φέτος έχασε την πρώτη του βολή που βρήκε σίδερο και η δεύτερη του δεν βρήκε καν το καλάθι. Συνολικά ο Λούκα είχε 36 πόντους, με 9/14 βολές, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Luka Doncic with the headbutt of the ball followed by an airball. pic.twitter.com/GR6NbMxvjY

