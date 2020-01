Λέοναρντ: Έκτη σερί 30άρα με ρεκόρ! (pic & vids)

Φωτιά έχει πάρει τον τελευταίο καιρό ο Καουάι Λέοναρντ.

Ο ηγέτης των Κλίπερς... καθάρισε και τους Μάβερικς και έφτασε τις 6 σερί 30άρες.

Αυτό είναι και το κορυφαίο σερί για παίκτη των Κλίπερς από τον Ουόρλντ Φρι που είχε 11 τον Γενάρη τοτ 1980. Τότε το franchise βρισκότα στο Σαν Ντιέγκο.

Όσο πλησιάζουν τα playoffs, ανεβάινει όλο και περισσότερο ο παικταράς της ομάδας του Ρίβερς που πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Ράπτορς, βγαίνοντας MVP των τελικών.

Kawhi Leonard had 36 points in the Clippers' win over the Mavericks Dallas on Tuesday.

It was his 6th straight 30-point game, the longest streak of 30-point games by a Clippers since World B. Free had 11 straight in January 1980 (when franchise was located in San Diego). pic.twitter.com/XlAJsTffXX

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 22, 2020