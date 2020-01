Συγκλονιστικό βίντεο με τον Ντελόντε Ουέστ σε άθλια κατάσταση να τον χτυπούν στο δρόμο! (vids)

Ο άλλοτε ΝΒΑer βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε κερδίσει 16 εκατομμύρια δολάρια, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί άστεγος στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ο Ντελόντε Ουέστ αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα με αποτέλεσμα η ζωή του να έχει πάρει την κάτω βόλτα. Μάλιστα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας δύο βίντεο που δείχνουν την άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

Στο πρώτο φαίνεται να τον χτυπούν μέσα στη μέση του δρόμου, ενώ κάποιος που πλησίασε να του μιλήσει, μετά βίας καταλάβαινε τι απαντούσε. Μόνο ότι κάποιος τον απείλησε με όπλο, χωρίς να διευκρινίζει τους ακριβείς λόγους.

Δείτε τα δύο συγκλονιστικά βίντεο...

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6

— Measha (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020