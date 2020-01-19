ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • SUPER LEAGUE 2
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • A1 VOLLEY
  • CLUB FRIENDLY

  • ΞAΝΘΗ -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΕΚ -

    vs

    ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -

    vs

    ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -

    PRE-MATCH

  • ΠΑΟΚ -

    vs

    ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    vs

    ΑΡΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -

    vs

    ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -

    PRE-MATCH

  • ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΜΠAΓΕΡΝ -

    PRE-MATCH

  • ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    vs

    ΓΡΑΝAΔΑ -

    PRE-MATCH

  • ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -

    vs

    ΠAΡΜΑ -

    PRE-MATCH

  • ΜΠΕΡΝΛΙ -

    vs

    ΛΕΣΤΕΡ -

    PRE-MATCH

  • ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -

    vs

    ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -

    vs

    ΚΕΡΚΥΡΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -

    vs

    ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -

    vs

    ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑDetroit Pistons
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ρόουζ: Έδωσε ασίστ με την βοήθεια του ταμπλό για το κάρφωμα του Ντράμοντ! (vid)

Ρόουζ: Έδωσε ασίστ με την βοήθεια του ταμπλό για το κάρφωμα του Ντράμοντ! (vid)

Ρόουζ: Έδωσε ασίστ με την βοήθεια του ταμπλό για το κάρφωμα του Ντράμοντ! (vid)

Μια πανέμορφη και γεμάτη έμπνευση φάση, με δημιουργό τον Ντέρικ Ρόυζ κι εκτελεστή τον Αντρέ Ντράμοντ!

Το καλύτερο highlight στην αναμέτρηση με τους Χοκς προσέφεραν οι δύο παίκτες των Πίστονς!

Ο Ρόουζ έβγαλε μια ωραία πάσα στον Ντράμοντ, που κάρφωσε στην μπασκέτα, αλλά με την... βοήθεια του ταμπλό!

Δείτε την πανέμορφη φάση!

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Ντράμοντ: Πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Γκάφορντ και αποβλήθηκε! (vid)

Μπάσκετ

Ντράμοντ: «Αγαπώ το Ντιτρόιτ, θέλω να παίξω εδώ μέχρι το τέλος της καριέρας μου» (vid)

Μπάσκετ

Ντράμοντ: Χοκς και Πίστονς συζητούν για ανταλλαγή! (pic)

Μπάσκετ

Σμαρτ: Έκανε ρεκόρ με 11 εύστοχα τρίποντα! (pics & vids)

Μπάσκετ

Κάρι: Περιέγραψε τον αγώνα των Ουόριορς και μετά πήρε συνέντευξη από τον rookie! (vid)

Μπάσκετ

Ουέστμπρουκ: Ο σπίκερ του αγώνα νόμιζε ότι είναι στους... Θάντερ! (vid)

Best of internet