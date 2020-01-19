Ρόουζ: Έδωσε ασίστ με την βοήθεια του ταμπλό για το κάρφωμα του Ντράμοντ! (vid)

Το καλύτερο highlight στην αναμέτρηση με τους Χοκς προσέφεραν οι δύο παίκτες των Πίστονς!
Ο Ρόουζ έβγαλε μια ωραία πάσα στον Ντράμοντ, που κάρφωσε στην μπασκέτα, αλλά με την... βοήθεια του ταμπλό!
Δείτε την πανέμορφη φάση!
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
MALLORCA -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ESPANYOL -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΜΙΛΑΝ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
LECCE -vs
INTER -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΡΟΜΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
PADERBORN 07 -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 97vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 119vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 103vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 136
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 112vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 118vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 109vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 115vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 119vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 123vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 101
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
BAXI MANRESA -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ALMA TRIESTE -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
VL PESARO -vs
SASSARI -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
LIVE
ARARAT-ARMENIA 3vs
FK WEST ARMENIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROCHEDALE ROVERS 0vs
BRISBANE CITY 3
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ -vs
TAMMEKA TARTU -
SHKUPI SKOPJE -vs
FC DRITA -
HSC ΑΝΟΒΕΡΟ -vs
VFV 06 HILDESHEIM -
ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
BREZICE -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΣΕΝ ΓΚAΛΕΝ -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
SAMPION CELJE -
WANNE EICKEL -vs
WIEDENBRUCK -
UΤC ΚΑΧΑΜAΡΚΑ -vs
CARLOS STEIN -
Μια πανέμορφη και γεμάτη έμπνευση φάση, με δημιουργό τον Ντέρικ Ρόυζ κι εκτελεστή τον Αντρέ Ντράμοντ!
Το καλύτερο highlight στην αναμέτρηση με τους Χοκς προσέφεραν οι δύο παίκτες των Πίστονς!
Ο Ρόουζ έβγαλε μια ωραία πάσα στον Ντράμοντ, που κάρφωσε στην μπασκέτα, αλλά με την... βοήθεια του ταμπλό!
Δείτε την πανέμορφη φάση!