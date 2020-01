Οι Μπλέιζερς έστειλαν τον Μπέιζμορ στους Κινγκς (pic)

Οι Μπλέιζερς προχώρησαν σε μία ανταλλαγή με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Για την ακρίβεια η ομάδα του Όρεγκον παραχώρησε τους Μπέιζμορ, Τόλιβερ και μία επιλογή δεύτερου γύρου στην ομάδα του Σακραμέντο.

Με τη σειρά τους οι Κινγκς έστειλαν στο Πόρτλαντ τους Αρίζα. Γκάμπριελ και Σούανιγκαν.

Με αυτόν τον τρόπο οι Μπλέιζερς κέρδισαν 12.3 εκατομμύρια δολάρια από το salary cup.

Blazers save $12.3M on the deal, cuts luxury tax bill in half. https://t.co/R4lAgLbQ9R

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 18, 2020