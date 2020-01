ΜακΚόλουμ: Γύρισε τον αστράγαλο και αποχώρησε από το ματς! (vid)

Συνεχίζονται οι τραυματισμοί στους Μπλέιζερς. Μετά τους Νούρκιτς, Κόλινς και Χουντ, ήρθε η σειρά του ΜακΚόλουμ να σταθεί άτυχος.

Ο γκαρντ του Πόρτλαντ γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο (προσγειώθηκε στο πόδι του Κλέμπερ) στο 2ο δωδεκάλεπτο και αποχώρησε από το ματς. Η ομάδα του περιμένει να δει πόσο θα χρειαστεί να τον στερηθεί.

Οι Μπλέιζερς έχουν back to back εκτός έδρας ματς με την Οκλαχόμα.

Ο Σι Τζέι είναι ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ της ομάδας πίσω από τον Λίλαρντ με 21.5 πόντους.

The Blazers lost more than the game in Dallas, losing CJ McCollum to a sprained ankle. Down a man, the Blazers battled, but fell just short of the upset in the Lone Star State. #RipCity

Highlight brought to you by Standard TV and Appliance pic.twitter.com/5YqMCt6miX

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) January 18, 2020